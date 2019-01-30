У День закоханих столичні РАЦСи працюватимуть до опівночі

"У День святого Валентина, Центральний відділ державної реєстрації шлюбів (проспект Перемоги, 11) та Солом’янський відділ ДРАЦС (бульвар Вацлава Гавела, 1/28) будуть реєструвати шлюби у подовженому режимі. Тож молодятам можна не хвилюватися про часові обмеження, а саме до опівночі", - зазначають у відомстві.

Зокрема, охочі зможуть не тільки зареєструвати шлюб, але й поновити обітниці кохання.

Відтак, щоб зареєструвати шлюб, потрібно подати заяву до РАЦСу за місяць до обраної дати. У відомстві радять не чекати місячного терміну. Водночас швидко одружитися можуть ті пари, які вже мають спільних дітей чи чекають на поповнення.

Також за допомогою проекту "Шлюб за добу" всі молодята можуть зареєструвати шлюб вже у день звернення. Наразі в столиці таку швидку реєстрацію здійснюють шість акредитованих суб'єктів.

У відомстві уточнили, що минулого року в День закоханих побралися майже 200 пар.

Крім того, у 2018 році 14 лютого був зафіксований найдовший робочий день у РАЦСах за всю 100-річну історію юстиції. Так, остання пара у столиці зареєструвала шлюб о 23:22.

Нагадаємо, у практиці відділів ДРАЦС був випадок, коли наречені 82 і 84 років відсвяткували 60-ту річницю весілля.