В День влюбленных столичные ЗАГСы будут работать до полуночи

"В День святого Валентина, Центральный отдел государственной регистрации браков (проспект Победы, 11) и Соломенский отдел ГРАГС (бульвар Вацлава Гавела, 1/28) будут регистрировать браки в продленном режиме. Поэтому молодоженам можно не волноваться об ограничениях во времени, а именно до полуночи", - отмечают в ведомстве.

В частности, желающие смогут не только зарегистрировать брак, но и восстановить обеты любви.

Следовательно, чтобы зарегистрировать брак, нужно подать заявление в ЗАГС за месяц до выбранной даты. В ведомстве советуют не ждать месячного срока. В то же время быстро жениться могут те пары, которые уже имеют общих детей или ждут пополнения.

Также с помощью проекта "Брак за сутки" все молодожены могут зарегистрировать брак уже в день обращения. Сейчас в столице такую быструю регистрацию осуществляют шесть аккредитованных субъектов.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году в День влюбленных поженились почти 200 пар.

Кроме того, в 2018 году 14 февраля был зафиксирован самый длинный рабочий день в ЗАГСах за всю 100-летнюю историю юстиции. Так, последняя пара в столице зарегистрировала брак в 23:22.

Напомним, в практике отделов ГРАГС был случай, когда супруги 82 и 84 лет отпраздновали 60-ю годовщину свадьбы.