Сегодня отмечают День всех влюбленных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира влюбленные отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. Об этом сообщает УНН.
День всех влюбленных или День святого Валентина отмечают 14 февраля в многих странах мира.
Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен - со времен древних языческих культур. Те, кто отмечает праздник дарят любимым и дорогим людям подарки.
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В современной популярной культуре считается, что Валентин был христианским священником.
Святой Валентин почитается как католической, так и православной церковью. В католическом богослужебном календаре 14 февраля празднуется память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
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Священномученик Валентин же остался в списках церкви, но только как местночтимый святой, поскольку исторические сведения о его деяниях крайне скудны. Таким образом, этот праздник не является обязательным ни для католиков, ни для православных.
Напомним, на День святого Валентина особого туристического "бума" среди Украинских не наблюдается.