"Постился видео в Instagram": появилось видео с таксистом, влетевшим в остановку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В сети появилось видео с аккаунта в Instagram якобы таксиста Uber, который совершил смертельное ДТП, где показано, как мужчина достаточно рискованно управляет своим транспортным средством, передает УНН.
"А вот и видео, которые постил у себя на странице в Instagram водитель Uber, который снес людей не остановке", - говорится в сообщении "Киев оперативный".
Напомним, сегодня, около 8:00 в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил четырех пешеходов, двое из которых умерли.
Добавим, что таксиста задержали. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.