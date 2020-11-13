"Постив відео в Instagram": з'явилося відео з таксистом, який влетів у зупинку в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У мережі з'явилося відео з акаунта в Instagram нібито таксиста “Uber”, який спричинив смертельне ДТП, де показано, як чоловік достатньо ризиковано керує своїм транспортним засобом, передає УНН.
“А ось і відео, які викладав у себе на сторінці в Instagram водій Uber, який зніс людей не зупинці”, - йдеться в повідомленні "Київ оперативний".
Нагадаємо, сьогодні, близько 8:00 у столиці автомобіль зі знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив чотирьох пішоходів, двоє з яких померли.
Додамо, що таксиста затримано. Йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.