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"Постив відео в Instagram": з'явилося відео з таксистом, який влетів у зупинку в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У мережі з'явилося відео з акаунта в Instagram нібито таксиста “Uber”, який спричинив смертельне ДТП, де показано, як чоловік достатньо ризиковано керує своїм транспортним засобом, передає УНН.

“А ось і відео, які викладав у себе на сторінці в Instagram водій Uber, який зніс людей не зупинці”, - йдеться в повідомленні "Київ оперативний".

Нагадаємо, сьогодні, близько 8:00 у столиці автомобіль зі знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив чотирьох пішоходів, двоє з яких померли.

Додамо, що таксиста затримано. Йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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