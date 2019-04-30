Поставки чистой нефти из России в Словакию через Украину будут восстановлены с середины мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Чистая нефть из России начнет поступать в Словакию по нефтепроводу "Дружба" с середины мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Такое заявление во вторник сделало расположенное в Братиславе нефтеперерабатывающее предприятие Slovnaft, которое принадлежит венгерской компании MOL.
Компания Slovnaft сообщила, что она и MOL достигли во вторник соглашения с Министерством энергетики России и представителями компаний, осуществляющих транзит, о мерах, направленных на восстановление с середины мая качества российской нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба", до надлежащих стандартов.
Напомним, поступления российской экспортной нефти на Мозырский НПЗ в Беларуси, которая соответствует технологическим стандартам, ожидается 2-3 мая.
Нефтепровод "Дружба" в Словакию проходит по территорию Беларуси через Мозырь и дальше по Украине.