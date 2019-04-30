Поставки чистої нафти з Росії до Словаччини через Україну будуть відновлені з середини травня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чиста нафта з Росії почне надходити в Словаччину через нафтопровід "Дружба" з середини травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Таку заяву у вівторок зробило розташоване в Братиславі нафтопереробне підприємство Slovnaft, яке належить угорської компанії MOL.
Компанія Slovnaft повідомила, що вона і MOL досягли у вівторок угоди з Міністерством енергетики Росії і представниками компаній, що здійснюють транзит, про заходи, спрямовані на відновлення з середини травня якості російської нафти, що поставляється по трубопроводу "Дружба", до належних стандартів.
Нагадаємо, надходження російської експортної нафти на Мозирський НПЗ в Білорусі, що відповідає технологічним стандартам, очікується 2-3 травня.
Нафтопровід "Дружба" до Словаччини проходить по території Білорусі через Мозир і потім по Україні.