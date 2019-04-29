Надходження російської якісної нафти в Білорусь очікується 2-3 травня

"Сьогодні, відповідно до графіка, нафта, яка повністю відповідає вимогам техрегламенту, надійшла на ЛВДС" Унеча "близько 12:00 дня і близько 17:00 - на кордон Білорусі. Надходження кондиційної нафти на Мозирський НПЗ очікується орієнтовно 2-3 травня. Нормалізація якісних характеристик нафти, що надходить в порт Усть-Луга, очікується 7 травня ", - йдеться в заяві Міненерго РФ.

Міненерго РФ спільно з "Транснефтью", РЖД і нафтовими компаніями узгодили комплекс заходів щодо нормалізації поставляється по нафтопроводу "Дружба" нафти в п'ятницю, 26 квітня.

Нагадаємо, Україна 30 квітня проведе переговори з Росією, Словакією і Угорщиною щодо забруднення нафтопроводу "Дружба".

Прокачування чистої нафти магістральним нафтопровдом "Дружба" ще досі не почалося.

Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

Польща і також низка інших країн призупинили транзит нафти по нафтопроводу "Дружба".

Крім того, "Укртранснафта" призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу "Дружба".

Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.

Республіка Білорусь відновить виробництво і постачання нафтопродуктів на експорт в повному обсязі наступного місяця.

Крім того, "Російська залізниця" в травні почне поставки нафти, яка раніше рухалася трубопроводом "Дружба".