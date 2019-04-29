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Україна проведе переговори з Росією, Словакією і Угорщиною щодо забруднення нафтопроводу "Дружба"

Україна проведе переговори з Росією, Словакією і Угорщиною щодо забруднення нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У вівторок, 30 квітня, перший заступник генерального директора АТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник візьме участь у переговорах щодо локалізації забрудненої російської нафти із нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку "Укртранснафта" у Facebook.

У перемовинах також візьмуть участь представники ПАТ "Транснєфть" (Росія), АТ "Транспетрол" (Словацька Республіка), АТ "МОЛ" (Угорщина) та словацького НПЗ "Словнафт".

Зустріч відбудеться у Будапешті (Угорщина) о 10:30.

АТ "Укртранснафта" поінформувало про вимушену зупинку транзиту нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" у напрямку Словацької Республіки Раду національної безпеки та оборони України, Кабінет міністрів України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міністерства оборони Україн та Енергетичну митницю Державної фіскальної служби України.

Окрім цього, Укртранснафта повідомила державні органи, що веде переговори із суміжними партнерами та замовником послуг транспортування нафти стосовно відновлення її транзиту територією України та вживає всі необхідні заходи для збереження залишків транзитного обсягу нафти у нафтотранспортній системі Товариства і недопущення будь-якого її використання.

Нагадаємо, прокачування чистої нафти магістральним нафтопровдом "Дружба" ще досі не почалася.

Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

Польща і також низка інших країн призупинили транзит нафти по нафтопроводу "Дружба".

Крім того, "Укртранснафта" призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

У РФ створили міжвідомчу комісію з перевірки порушення показників якості нафти, що транспортується по магістральному нафтопроводу "Дружба".

Також до розслідування забруднення трубопроводу "Дружба" при необхідності залучать спецслужби.

Республіка Білорусь відновить виробництво і постачання нафтопродуктів на експорт в повному обсязі наступного місяця.

Крім того, "Російська залізниця" в травні почне поставки нафти, яка раніше рухалася трубопроводом "Дружба".

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