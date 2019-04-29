Украина проведет переговоры с Россией, Словакией и Венгрией относительно загрязнения нефтепровода "Дружба"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во вторник, 30 апреля, первый заместитель генерального директора АО "Укртранснафта" Андрей Пасишник примет участие в переговорах по локализации загрязненной российской нефти с нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу "Укртранснафта" в Facebook.