Посольство Украины в США: Россия стремительно удаляется от принципов G7

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 38166 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63316 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132886 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126523 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129040 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153006 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151016 просмотра

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Посольство Украины в США: Россия стремительно удаляется от принципов G7

Посольство Украины в США: Россия стремительно удаляется от принципов G7

Киев  •  УНН

 • 10674 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Посольство Украины в США заявило об обеспокоенности по поводу предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Большую семерку", отметив, что Россия стремительно удаляется от принципов G7. Об этом говорится в распространенном в ночь на четверг заявлении украинского диппредставительства, передает УНН.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в Группу семи (G7)", - указано в заявлении посольства в Facebook.

В украинском диппредставительстве отметили, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытку аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. "Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - указали в посольстве.

"Призываем лидеров стран-членов Группы семи не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в заявлении.

Напомним, все началось с заявления президента США Дональда Трампа, который считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.

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