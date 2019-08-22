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Посольство України у США: Росія стрімко віддаляється від принципів G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Посольство України у США заявило про занепокоєння з приводу припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до "Великої сімки", відзначивши, що Росія стрімко віддаляється від принципів G7. Про це йдеться у поширеній в ніч на четвер заяві українського диппредставництва, передає УНН.

"Стурбовані появою припущень щодо можливості повернення Російської Федерації до Групи семи (G7)", - вказано у заяві посольства у Facebook.

В українському диппредставництві зауважили, що Росію позбавили права бути членом цього почесного клубу через незаконну спробу анексії Криму і застосування сили у порушення норм і принципів міжнародного права. "Окупація українського півострова триває, ситуація з правами людини невпинно погіршується, агресія РФ на Донбасі продовжується, а сама Росія стрімко віддаляється від принципів і стандартів, які об’єднують членів Групи семи", - вказали у посольстві.

"Закликаємо лідерів країн-членів Групи семи не відступатися від своєї принципової позиції і спільними зусиллями примусити агресора поважати світовий порядок і повернутися до конструктивної поведінки", - сказано у заяві.

Нагадаємо, все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 за участю Росії.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

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