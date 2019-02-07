Служба гражданства и иммиграции США закроет представительство в Москве

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75565 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135494 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134032 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131457 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125934 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163294 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141497 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145330 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Служба гражданства и иммиграции США закроет представительство в Москве

Служба гражданства и иммиграции США закроет представительство в Москве

Киев  •  УНН

 • 10458 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закроет отделение в Москве. Об этом сообщает служба гражданства и иммиграции США, передает УНН.

"В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве 29 марта 2019 года. Последний день работы офиса будет открыт для публики, а прием заявок - 28 февраля 2019 года", - идется в сообщении.

Посольство США в Москве возьмет на себя ответственность за определенные ограниченные услуги, предоставляемые ранее USCIS для лиц, проживающих в России. Отдел по делам беженцев USCIS будет нести основную ответственность за рассмотрение дел беженцев, представленных на собеседование в регионе.

Напомним, Канада сократит штат сотрудников своего посольства на Кубе вдвое – в последние два года дипломаты жаловались на странные симптомы.

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