Служба гражданства и иммиграции США закроет представительство в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) закроет отделение в Москве. Об этом сообщает служба гражданства и иммиграции США, передает УНН.
"В связи со значительным снижением рабочей нагрузки USCIS окончательно закроет свой офис в Москве 29 марта 2019 года. Последний день работы офиса будет открыт для публики, а прием заявок - 28 февраля 2019 года", - идется в сообщении.
Посольство США в Москве возьмет на себя ответственность за определенные ограниченные услуги, предоставляемые ранее USCIS для лиц, проживающих в России. Отдел по делам беженцев USCIS будет нести основную ответственность за рассмотрение дел беженцев, представленных на собеседование в регионе.
Напомним, Канада сократит штат сотрудников своего посольства на Кубе вдвое – в последние два года дипломаты жаловались на странные симптомы.