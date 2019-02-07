Служба громадянства та імміграції США закриє представництво в Москві

"У зв'язку зі значним зниженням робочого навантаження USCIS остаточно закриє свій офіс у Москві 29 березня 2019 року. Останній день роботи офісу буде відкритий для публіки, а прийом заявок - 28 лютого 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Посольство США в Москві візьме на себе відповідальність за певні обмежені послуги, що надаються раніше USCIS для осіб, які проживають в Росії. Відділ у справах біженців USCIS буде нести основну відповідальність за розгляд справ біженців, представлених на співбесіду в регіоні.

Нагадаємо, Канада скоротить штат співробітників свого посольства на Кубі вдвічі - в останні два роки дипломати скаржилися на дивні симптоми.



