Канада скоротить посольство на Кубі через дивні симптоми

Причиною скорочення свого диппредставництва в Гавані міністерство закордонних справ Канади пояснює "незвичайними симптомами" співробітників і членами їх сімей - у них спостерігається запаморочення, занепад сил, головні болі, проблеми із зором і слухом, втрата рівноваги, нудота і ослаблення концентрації.

Причини таких нездужань поки не відомі - ніяких захворювань у канадських дипломатів не виявили. Таким чином скорочення посольського штату назвали "турботою про здоров'я та безпеку співробітників".

При цьому посольство продовжує працювати і обслуговувати громадян Канади на Кубі.

Також повідомляється, що схожі симптоми спостерігаються і у співробітників посольства США і їх близьких.

Американське керівництво поклало відповідальність за нездужання на Кубу. Підозрювали, що дипломати піддаються "акустичним атакам", проте ця версія підтверджень не знайшла.

Раніше УНН повідомляв, що держсекретар США порівняв президента охопленої протистоянням влади та опозиції Венесуели з лідером Куби та Ірану.

У свою чергу Куба відкинула всі звинувачення США в своїй причетності до подій у Венесуелі, але при цьому повністю підтримує її президента Ніколаса Мадуро.