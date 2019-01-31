Канада сократит посольство на Кубе из-за странных симптомов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Канада сократит штат сотрудников своего посольства на Кубе вдвое – в последние два года дипломаты жаловались на странные симптомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Причиной сокращения своего диппредставительства в Гаване министерство иностранных дел Канады объясняет "необычными симптомами" сотрудников и членами их семей – у них наблюдается головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации.
Причины таких недомоганий пока не известны – никаких заболеваний у канадских дипломатов не выявили. Таким образом сокращение посольского штата назвали "заботой о здоровье и безопасности сотрудников".
При этом посольство продолжает работать и обслуживать граждан Канады на Кубе.
Также сообщается, что похожие симптомы наблюдаются и у сотрудников посольства США и их близких.
Американское руководство возложило ответственность за недомогание на Кубу. Предполагалось, что дипломаты подвергаются "акустическим атакам", однако эта версия подтверждений не нашла.
Ранее УНН сообщал, что госсекретарь США сравнил президента охваченной противостоянием власти и оппозиции Венесуэлы с лидером Кубы и Ирана.
В свою очередь Куба отвергла все обвинения США в своей причастности к событиям в Венесуэле, но при этом полностью поддерживает ее президента Николаса Мадуро.