Посольство США отреагировало на нападение "титушок" на НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Посольство США в Украине отреагировало на вчерашние нападения на Национальное антикоррупционное бюро и гражданское общество, отметив, что запугивание "титушками" и неэффективная реакция полиции неприемлемы. Об этом американское посольство в Киеве сообщило в Twitter, передает УНН.
"Мы глубоко обеспокоены... нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, что запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, являются неприемлемыми в современном демократическом обществе", - заявили в посольстве.
Напомним, 17 июля в помещение НАБУ в Киеве ворвались неизвестные лица. В полиции сразу после нападения заявили, что никого не задерживали.
Также напомним, 17 июля во время акции в Киеве главу правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина облили зеленкой.
Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та @nab_ukr Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві. @Shabunin— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 липня 2018 р.