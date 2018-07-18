Посольство США відреагувало на напад "тітушок" на НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Посольство США в Україні відреагувало на вчорашні напади на Національне антикорупційне бюро та громадянське суспільство, зазначивши, що залякування "тітушками" та неефективна реакція поліції є неприйнятними. Про це американське посольство у Києві повідомило у Twitter, передає УНН.
"Ми глибоко стурбовані... нападами на громадянське суспільство та НАБУ. Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві", - заявили у посольстві.
Нагадаємо, 17 липня до приміщення НАБУ в Києві увірвалися невідомі особи. У поліції відразу після нападу заявили, що нікого не затримували.
Також нагадаємо, 17 липня під час акції у Києві голову правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна облили зеленкою.
Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та @nab_ukr Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві. @Shabunin— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 липня 2018 р.