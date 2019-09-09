Посольство США: мы не признаем так называемые "выборы" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине на собственной Twitter-странице опубликовало заявление о непризнании так называемых “выборов” на территории оккупированной Российской Федерацией АР Крым и о поддержке территориальной целостности Украины, пишет УНН.
“Мы не признаем результаты так называемых „выборов“, проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины”, — указано в сообщении американской дипломатической миссии.
В посольстве также добавили, что: “Мы также призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за сбитый самолет рейса MH17”.
Как сообщал УНН, Молдова присоединилась к странам, не признают “выборы” в оккупированном Крыму.