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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117726 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109396 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115761 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Посольство США: мы не признаем так называемые "выборы" в оккупированном Крыму

Посольство США: мы не признаем так называемые "выборы" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине на собственной Twitter-странице опубликовало заявление о непризнании так называемых “выборов” на территории оккупированной Российской Федерацией АР Крым и о поддержке территориальной целостности Украины, пишет УНН.

“Мы не признаем результаты так называемых „выборов“, проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины”, — указано в сообщении американской дипломатической миссии.

В посольстве также добавили, что: “Мы также призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, ответственных за сбитый самолет рейса MH17”.

Как сообщал УНН, Молдова присоединилась к странам, не признают “выборы” в оккупированном Крыму.

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