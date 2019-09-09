Посольство США: ми не визнаємо так звані "вибори" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні на власній Twitter-сторінці опубліковало заяву про невизнання так званих “виборів” на території окупованої Російською Федерацією АР Крим та про підтримку територіальної цілісності України, пише УНН.
“Ми не ви́знаємо результати так званих „виборів“, проведених окупаційною владою Росії. Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму та ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, — вказано у повідомленні американської дипломатичної місії.
У посольстві також додали, що: “Ми також закликаємо Росію поважати та дотримуватись резолюції Ради Безпеки ООН 2166 та у повній мірі співпрацювати зі слідством, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збитий літак рейсу MH17”.
Як передавав УНН, Молдова приєдналася до країн, які не визнають “вибори” в окупованому Криму.