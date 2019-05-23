Посольство РФ: слова главы британского МИД связанные с подготовкой Лондоном возможной кибератаки

“Такие заявления вызывают не только сожаление, но и серьезное беспокойство. Обязательства союзников по Пятой статье Вашингтонского договора — не та тема, вокруг которой уместно зарабатывать политические очки. Рассуждения о „наступательном киберпотенциале“, необходимости „изучить варианты ответа на нападения, не доходящие до уровня, который дает основания для самообороны“, стремлении „сохранять конструктивную неопределенность относительно того, что именно мы сделаем в тех или иных обстоятельствах“ заставят многих в России в очередной раз задаться вопросом: не готовит ли Великобритания кибернападение на нашу страну? Едва ли создание такого впечатления в российском общественном мнении будет способствовать чьей-либо безопасности”, — подчеркнул российский дипломат.

В диппредставительстве отметили, что “глава Форин оффиса вернулся к привычно воинственной антироссийской риторике, не имеющей никакого отношения к действительности”. “Фактически глава британской дипломатии обвинил Россию в осуществлении на целый ряд третьих государств кибератак, которые по своему масштабу и потенциальным последствиям сопоставимы с вооруженными нападениями и потому требуют солидарного ответа союзников по НАТО. Джереми Хант гордится, что Лондон одним из первых передал в распоряжение НАТО свои “наступательные киберсредства”, — сказал пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант утверждает, что российские спецслужбы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран.