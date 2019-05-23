Посольство РФ: слова глави британського МЗС зв'язані з підготовкою Лондоном можливого кібернападу

“Такі заяви викликають не лише жаль, а й серйозне занепокоєння. Зобов’язання союзників по П’ятій статті Вашингтонського договору — не та тема, навколо якої доречно заробляти політичні очки. Міркування про „наступальний кіберпотенціал“, необхідності „вивчити варіанти відповіді на напади, що не доходять до рівня, який дає підстави для самооборони“, прагненні „зберігати конструктивну невизначеність щодо того, що саме ми зробимо в тих чи інших обставинах“ змусять багатьох в Росії в черговий раз задатися питанням: чи не готує Велика Британія кібернапад на нашу країну? Чи створення такого враження в російській громадській думці сприятиме чиїйсь безпеці”, — підкреслив російський дипломат.

У диппредставництві відзначили, що “глава Форін оффісу повернувся до звично войовничої антиросійської риторики, яка не має ніякого відношення до дійсності”. “Фактично глава британської дипломатії звинуватив Росію в здійсненні на цілий ряд третіх держав кібератак, які за своїм масштабом і потенційно можливим наслідкіам можна порівняти з збройними нападами і тому вимагають солідарної відповіді союзників по НАТО. Джеремі Хант пишається, що Лондон одним з перших передав в розпорядження НАТО свої “наступальні кіберзасоби”, — сказав прес-секретар.

Як повідомляв УНН, глава МЗС Сполученого Королівства Джеремі Хант стверджує, що російські спецслужби займаються пошуком слабких місць в критично важливих об’єктах національної інфраструктури багатьох країн.