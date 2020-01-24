Посольство КНР в Париже нашло китаянку, которая "обманула" медицинскую проверку в аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Посольство Китая в Париже нашли больную женщину с Уханя, которая хвасталась в соцсети тем, что она выпила лекарство от высокой температуры и поэтому смогла пройти через проверку состояния здоровья в аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Посольство Китая в Париже нашло женщину из китайского города Ухань, что является эпицентром смертельного вируса, которая хвасталась тем, что принимала лекарства для прохождения проверки состояния здоровья в аэропорту", - сообщили в СМИ.
Указано, что в соцсети женщина написала, что имела высокую температуру, но она сбила ее с помощью лекарств. Позднее женщина опубликовала фото, на котором видно, что она обедает в одном из мишленовских ресторанов в Лионе.
"Женщина прилетела во Францию с Уханя еще до того, как отменили рейсы. Но уже вели контрольную проверку в аэропортах, в частности пассажирам, которые прилетели из Китая, измеряли температуру", - говорится в сообщении.
В посольстве сообщили, что сейчас женщина находится под контролем.
Указано, что женщина подробно рассказала о своем путешествии в Лион в соцсети WeChat.
"Перед полетом, у меня была температура и кашель. Я испугалась смерти и приняла лекарства, снижающие температуру. К счастью, мне удалось ее сбить", - написала женщина.
Отмечается, что посольство Китая в Париже заявило, что получало звонки и электронные письма об этой женщине. Дипломаты связались с женщиной в среду вечером и попросили поехать в больницу. В четверг посольство сообщило, что женщина находится под наблюдением, у нее больше нет температуры и кашля. На данный момент ей не нужен дальнейший осмотр.
Напомним, количество погибших в результате коронавируса возросло до 26.