Посольство КНР в Париже нашло китаянку, которая "обманула" медицинскую проверку в аэропорту

КИЕВ. 24 января. УНН. Посольство Китая в Париже нашли больную женщину с Уханя, которая хвасталась в соцсети тем, что она выпила лекарство от высокой температуры и поэтому смогла пройти через проверку состояния здоровья в аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.