Посольство КНР в Париже нашло китаянку, которая "обманула" медицинскую проверку в аэропорту

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5084 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 16870 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56816 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121309 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128956 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197400 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195366 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409054 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229212 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515730 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14307 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23367 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13835 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12034 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8578 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158945 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146794 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234400 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409054 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515730 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56816 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49183 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47688 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54450 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84798 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Посольство КНР в Париже нашло китаянку, которая "обманула" медицинскую проверку в аэропорту

Киев • УНН

 • 17984 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Посольство Китая в Париже нашли больную женщину с Уханя, которая хвасталась в соцсети тем, что она выпила лекарство от высокой температуры и поэтому смогла пройти через проверку состояния здоровья в аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Посольство КНР в Париже нашло китаянку, которая "обманула" медицинскую проверку в аэропорту

"Посольство Китая в Париже нашло женщину из китайского города Ухань, что является эпицентром смертельного вируса, которая хвасталась тем, что принимала лекарства для прохождения проверки состояния здоровья в аэропорту", - сообщили в СМИ.

Указано, что в соцсети женщина написала, что имела высокую температуру, но она сбила ее с помощью лекарств. Позднее женщина опубликовала фото, на котором видно, что она обедает в одном из мишленовских ресторанов в Лионе.

"Женщина прилетела во Францию с Уханя еще до того, как отменили рейсы. Но уже вели контрольную проверку в аэропортах, в частности пассажирам, которые прилетели из Китая, измеряли температуру", - говорится в сообщении.

В посольстве сообщили, что сейчас женщина находится под контролем.

Указано, что женщина подробно рассказала о своем путешествии в Лион в соцсети WeChat.

"Перед полетом, у меня была температура и кашель. Я испугалась смерти и приняла лекарства, снижающие температуру. К счастью, мне удалось ее сбить", - написала женщина.

Отмечается, что посольство Китая в Париже заявило, что получало звонки и электронные письма об этой женщине. Дипломаты связались с женщиной в среду вечером и попросили поехать в больницу. В четверг посольство сообщило, что женщина находится под наблюдением, у нее больше нет температуры и кашля. На данный момент ей не нужен дальнейший осмотр.

Напомним, количество погибших в результате коронавируса возросло до 26.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40