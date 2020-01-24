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Посольство КНР у Парижі знайшло китаянку, яка "обманула" медичну перевірку в аеропорту

Київ • УНН

 • 17984 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Посольство Китаю в Парижі знайшли хвору жінку з Уханю, яка хвалилась в соцмережі тим, що вона випила ліки від високої температури і тому змогла пройти через перевірку стану здоров’я в аеропорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Посольство КНР у Парижі знайшло китаянку, яка "обманула" медичну перевірку в аеропорту

"Посольство Китаю у Парижі знайшло жінку з китайського міста Ухань, що є епіцентром смертельного вірусу, яка хвалилася тим, що приймала ліки для проходження перевірки стану здоров'я в аеропорту", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що у соцмережі жінка написала, що мала високу температуру, але вона збила її за допомогою ліків. Пізніше жінка опублікувала фото, на якому видно, що вона обідає в одному з мішленівських ресторанів у Ліоні.

"Жінка прилетіла до Франції з Уханю ще до того, як скасували рейси. Але вже тоді проводили контрольну перевірку в аеропортах, зокрема пасажирам, які прилетіли з Китаю, вимірювали температуру", - йдеться у повідомленні.

У посольстві повідомили, що зараз жінка перебуває під медичним наглядом.

Вказано, що жінка детально розповіла про свою подорож до Ліона у соцмережі WeChat.

"Перед польотом, у мене була температура і кашель. Я злякалася смерті і прийняла ліки, що знижують температуру. На щастя, мені вдалося її збити", - написала жінка.

Зазначається, що посольство Китаю в Парижі заявило, що отримувало дзвінки та електронні листи про цю жінку. Дипломати зв'язалися з жінкою в середу ввечері і попросили поїхати до лікарні. У четвер посольство повідомило, що жінки перебуває під наглядом, у неї більше немає температури та кашлю. На даний момент їй не потрібен подальший огляд.

Нагадаємо, кількість загиблих через коронавірус зросла до 26.

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