Посольство КНР у Парижі знайшло китаянку, яка "обманула" медичну перевірку в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Посольство Китаю в Парижі знайшли хвору жінку з Уханю, яка хвалилась в соцмережі тим, що вона випила ліки від високої температури і тому змогла пройти через перевірку стану здоров’я в аеропорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"Посольство Китаю у Парижі знайшло жінку з китайського міста Ухань, що є епіцентром смертельного вірусу, яка хвалилася тим, що приймала ліки для проходження перевірки стану здоров'я в аеропорту", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що у соцмережі жінка написала, що мала високу температуру, але вона збила її за допомогою ліків. Пізніше жінка опублікувала фото, на якому видно, що вона обідає в одному з мішленівських ресторанів у Ліоні.
"Жінка прилетіла до Франції з Уханю ще до того, як скасували рейси. Але вже тоді проводили контрольну перевірку в аеропортах, зокрема пасажирам, які прилетіли з Китаю, вимірювали температуру", - йдеться у повідомленні.
У посольстві повідомили, що зараз жінка перебуває під медичним наглядом.
Вказано, що жінка детально розповіла про свою подорож до Ліона у соцмережі WeChat.
"Перед польотом, у мене була температура і кашель. Я злякалася смерті і прийняла ліки, що знижують температуру. На щастя, мені вдалося її збити", - написала жінка.
Зазначається, що посольство Китаю в Парижі заявило, що отримувало дзвінки та електронні листи про цю жінку. Дипломати зв'язалися з жінкою в середу ввечері і попросили поїхати до лікарні. У четвер посольство повідомило, що жінки перебуває під наглядом, у неї більше немає температури та кашлю. На даний момент їй не потрібен подальший огляд.
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