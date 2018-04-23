Посольство Франции в Афинах облили краской за авиаудары по Сирии

Как отмечается, 15 членов группировки "Рубикон" облили красной и черной красками здание посольства в центре Афин. Один человек был арестован.

"Рубикон" заявила, что нападение произошло после того, как Франция присоединилась к ударам по Сирии и потому, что "французский империализм превзошел немецкий".

Министерство иностранных дел Греции в заявлении осудило нападение как "неприемлемое".

Как сообщал УНН, в субботу 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия.

Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации "Белые каски", с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки.