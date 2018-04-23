Посольство Франції в Афінах облили фарбою за авіаудари по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Грецька анархістська група облила фарбою будівлю французького посольства в Афінах у знак протесту проти участі Франції в авіаударах по Сирії. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Як зазначається, 15 членів угруповання “Рубікон” облили червоною і чорною фарбами будівлю посольства у центрі Афін. Один чоловік був арештований.
“Рубікон” заявила, що напад відбувся після того, як Франція долучилась до ударів по Сирії і тому, що “французький імперіалізм перевершив німецький”.
Міністерство закордонних справ Греції в заяві засудило напад як “неприйнятний”.
Як повідомляв УНН, у суботу 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.