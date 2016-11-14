Посол ЕС: Украина в ближайшем будущем получит безвизовый режим

"Европарламент и Евросовет обсуждают механизм прекращения, который мы бы хотели включить во все соглашения о безвие, не только для Украины, но и для всех стран, немножко времени это потребует. Никто не говорит, что для этого потребуется 5-15 лет, Украина в ближайшем будущем получит безвизовый режим ", - сказал он.