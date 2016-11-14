Посол ЄС: Україна в найближчому майбутньому отримає безвізовий режим

“Європарламент та Єврорада обговорюють механізм припинення, який ми б хотіли включити в усі угоди про безвіз, не тільки для України, а й для всіх країн, трошки часу це потребує. Ніхто не говорить, що для цього потребуватиметься 5-15 років, Україна у найближчому майбутньому отримає безвізовий режим”, — сказав він.