Посол ЄС: Україна в найближчому майбутньому отримає безвізовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Для того щоб затвердити механізм призупинення дії безвізу Єврораді та Європарламенту необхіден час, але це не значить, що це займе кілька років, Україна в найближчому майбутньому отримає безвіз. Про це під час конференції повідомив посол ЄС в Україні Хьюґ Мінгареллі, передає кореспондент УНН.
“Європарламент та Єврорада обговорюють механізм припинення, який ми б хотіли включити в усі угоди про безвіз, не тільки для України, а й для всіх країн, трошки часу це потребує. Ніхто не говорить, що для цього потребуватиметься 5-15 років, Україна у найближчому майбутньому отримає безвізовий режим”, — сказав він.