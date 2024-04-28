Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  128707 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  112497 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  154516 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  144892 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140123 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125352 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  92439 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84174 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153852 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168319 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

По словам посла Украины в Польше, десятки тысяч украинских мужчин призывного возраста сейчас проживают в Польше, но точные цифры будут доступны после вступления в силу закона о мобилизации, который позволит дистанционно обновлять данные.

Война •   •  738 просмотра
Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Арест и суд над заместителем министра обороны россии тимуром ивановым намекает на неблагоприятную судьбу министра обороны сергея шойгу накануне ожидаемой смены правительства.

Новости Мира •   •  977 просмотра
Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Макрон призывает к дебатам о роли ядерного оружия в общей обороне Европы, предлагая обсудить противоракетную оборону, возможности дальнего радиуса действия, а также ядерное оружие для стран, которые имеют его или размещают американское ядерное оружие.

Новости Мира •   •  1877 просмотра
Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.

Война •   •  3126 просмотра
Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив 5 частных домов и 3 хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.

Война •   •  3704 просмотра
россияне дважды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину: есть разрушения

В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В России с 1 ноября услышат рассылать электронные повестки и ограничат выезд военнослужащих из страны.

Новости Мира •   •  3823 просмотра
В россии с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны мужчинам

В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

Старый знак станции "Пушкинская" снят в харьковском метрополитене в рамках дерусификации.

Общество •   •  5295 просмотра
В Харьковском метро демонтировали старое название станции - "Пушкинская"

"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

Представители всех континентов примут участие в инаугурационном саммите мира в июне, направленном на то, чтобы проложить путь к справедливому миру и заставить россию соблюдать международные законы и конвенции.

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"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

В Запорожье снова прогремел взрыв

Еще один взрыв произошел в Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога.

Война •   •  7307 просмотра
В Запорожье снова прогремел взрыв

Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает

Украина и США работают над двусторонним соглашением по безопасности, которое зафиксирует конкретные уровни вооруженной, финансовой, политической поддержки и совместного производства вооружений на этот год и следующие 10 лет.

Война •   •  8800 просмотра
Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности: Зеленский рассказал, что оно предусматривает