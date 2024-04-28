Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

По оценкам посольства Украины в Польше, в стране сейчас проживают десятки тысяч украинцев призывного возраста. Впрочем точная информация будет уже после вступления в силу закона о мобилизации. В консульствах временно прекратили прием новых заявок от мужчин призывного возраста для технической подготовки. Есть идея воплотить дистанционный способ обновления данных. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью TVN24, передает УНН.

Детали

Посол сообщил, что дипломатическое учреждение сейчас выясняет сколько среди украинцев в Польше есть мужчин призывного возраста в контексте принятия нового закона о мобилизации. Зварич напомнил, что закон обязывает их в течение 60 дней обновить учетные данные с момента вступления в силу.

Он добавил, что пока оценки "очень приблизительные". "По нашим оценкам, только в Польше насчитываются десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, как будет реализован закон и как каждый сможет подтвердить свои данные", - сообщил Зварич.

Он также отметил, что "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну".

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Зварич подчеркнул, что "мобилизация - это не что-то новое в военное время. "Война все еще продолжается. Действительно, нам нужны люди. Нам нужны люди, чтобы была ротация", - сказал дипломат.

Он отметил, что "речь идет прежде всего о двух вещах: справедливость и обязанность".

Справедливость, прежде всего, по отношению к нашим героическим солдатам, которые сидят в окопах. И они также должны ясно видеть, что государство стоит за ними, им также нужно иметь возможность перевести дух - сказал посол.

Он подчеркнул, что обязанность защищать Родину есть "у каждого гражданина Украины, независимо от того, где он живет".

На вопрос, нужна ли Украине помощь в транспортировке граждан, посол ответил, что пока Киев не обращался с такой просьбой к польской стороне. - "Давайте подождем. Я думаю, что все будет сделано в нормальном режиме, без паники", - заверил он.

На вопрос, означает ли это, что тем, кто в возрасте 18-60 лет должен стать на украинский воинский учет, придется для этого вернуться в Украину, посол ответил, что это не обязательно.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы подготовиться технически. Когда новый закон вступит в силу, чтобы все знали, как они могут обновить свои данные. Есть идея, что это можно будет сделать дистанционно", - сказал украинский посол.

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