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Посол у Польщі про призупинення консульських послуг за кордоном: "Україна буде використовувати будь-яку можливість, щоб виграти цю війну"

Посол у Польщі про призупинення консульських послуг за кордоном: "Україна буде використовувати будь-яку можливість, щоб виграти цю війну"

Київ • УНН

 • 74567 перегляди

За словами посла України в Польщі, десятки тисяч українських чоловіків призовного віку наразі проживають у Польщі, але точні цифри будуть доступні після набуття чинності закону про мобілізацію, який дозволить дистанційно оновлювати дані.

За оцінками посольства України в Польщі, в країні наразі проживають десятки тисяч українців призовного віку. Втім точна інформація буде вже після набрання чинності закону про мобілізацію. У консульствах тимчасово припинили прийом нових заявок від чоловіків призовного віку для технічної підготовки. Є ідея втілити дистанційний спосіб оновлення даних.  Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю TVN24, передає УНН

Деталі

Посол повідомив, що дипломатична установа наразі з'ясовує скільки серед українців в Польщі є чоловіків призовного віку в контексті прийняття нового закону про мобілізацію. Зварич нагадав, що закон зобов'язує їх протягом 60 днів оновити облікові дані з моменту набуття ним чинності. 

Він додав, що наразі оцінки "дуже приблизні".   "За нашими оцінками, тільки в Польщі налічуються десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, як буде реалізовано закон і як кожен зможе підтвердити свої дані", - повідомив Зварич. 

Він також наголосив, що "Україна буде використовувати будь-яку можливість, щоб виграти цю війну". 

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Зварич підкреслив, що "мобілізація - це не щось нове у воєнний час. "Війна все ще триває. Дійсно, нам потрібні люди. Нам потрібні люди, щоб була ротація", - сказав дипломат.

Він зазначив, що "йдеться насамперед про дві речі: справедливість і обов'язок". 

Справедливість, перш за все, по відношенню до наших героїчних солдатів, які сидять в окопах. І вони також повинні ясно бачити, що держава стоїть за ними, їм також потрібно мати можливість перевести дух

- сказав посол.

Він підкреслив, що обов'язок захищати Батьківщину є "у кожного громадянина України, незалежно від того, де він живе".

На запитання, чи потрібна Україні допомога в транспортуванні  громадян, посол відповів, що поки що Київ не звертався з таким проханням до польської сторони. - "Давайте почекаємо. Я думаю, що все буде зроблено в нормальному режимі, без паніки", - запевнив він.

На запитання, чи означає це, що тим, хто у віці 18-60 років має стати на український військовий облік, доведеться для цього повернутися в Україну, посол відповів, що це не обов'язково.

"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб підготуватися технічно. Коли новий закон набуде чинності, щоб усі знали, як вони можуть оновити свої дані. Є ідея, що це можна буде зробити дистанційно", - сказав український посол.

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Тетяна Краєвська

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