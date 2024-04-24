Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки планирует вызвать представителей МИД для разъяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом. Об этом заявила член комитета, народный депутат Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Бобровская отметила, что после вступления в силу мобилизационного закона, то есть после 18 мая, у мужчин призывного возраста есть два месяца на обновление военно-учетных данных.

Народный депутат назвала распоряжение министерства "полузаконным".

"За три месяца фактически незаконно или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание".

По ее словам, этот вопрос находится в компетенции комитета по нацбезопасности, потому что за время работы над законопроектом МИД не подавал комментариев и правок.

"МИД я не припоминаю ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы относились к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их (МИД - ред.) вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали", - сказала Бобровская.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.