Посол Украины примет участие в похоронах Жака Ширака

“Господин Посол представляет Украину”, — сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что, по имеющейся информации, в церемонии от Украины примет участие только посол.

Как писал УНН, Франция подтвердила присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака. Церемонию памяти, проходит в присутствии близких и родственников Ширака, возглавит президент Франции Эммануэль Макрона.