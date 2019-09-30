Посол Украины примет участие в похоронах Жака Ширака
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Посол Украины во Франции Олег Шамшур примет участие в церемонии памяти бывшего президента Франции Жака Ширака, который состоится сегодня. Об этом корреспонденту сообщили УНН в посольстве.
“Господин Посол представляет Украину”, — сообщили в посольстве.
Дипломаты отметили, что, по имеющейся информации, в церемонии от Украины примет участие только посол.
Как писал УНН, Франция подтвердила присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака. Церемонию памяти, проходит в присутствии близких и родственников Ширака, возглавит президент Франции Эммануэль Макрона.