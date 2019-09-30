Франція підтвердила присутність 80 іноземних лідерів на похоронах Ширака

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Вісім десятків лідерів країн світу прибудуть до Парижа для участі в церемонії пам’яті колишнього президента Франції Жака Ширака, що відбудеться вже сьогодні, в понеділок. Про це повідомило в неділю агентство France Presse з посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.