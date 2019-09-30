Франція підтвердила присутність 80 іноземних лідерів на похоронах Ширака
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Вісім десятків лідерів країн світу прибудуть до Парижа для участі в церемонії пам’яті колишнього президента Франції Жака Ширака, що відбудеться вже сьогодні, в понеділок. Про це повідомило в неділю агентство France Presse з посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.
У Париж на урочисту церемонію прибудуть президент Італії Серджо Маттарелла, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, бельгійський прем’єр Шарль Мішель, а також, зокрема, президент Росії Володимир Путін. Також у французьку столицю прямують прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, глава уряду Венге Віктор Орбан і президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо. У Париж приїде і князь Монако Альбер II.
На церемонії в паризькому соборі Сен-Сюльпіс будуть присутні король Йорданії Абдалла II і емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані.
Церемонію пам’яті, що проходить в присутності близьких і родичів Ширака, очолить президент Франції Еммануель Макрон. У храмі будуть перебувати прем’єр-міністр країни Едуар Філіп, спікери верхньої і нижньої палат французького парламенту, лідери ряду французьких партій.
Будуть широко представлені політики епохи Ширака, як французькі, так і іноземні. Серед них — колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, колишній глава уряду Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро, колишній президент США Білл Клінтон і колишній глава афганської держави Хамід Карзай. З колишніх президентів Франції в Сен-Сюльпіс прибудуть Ніколя Саркозі, Франсуа Олланд, Валері Жискар д’Естен.
Наразі невідомо про присутність на церемонії вшанування пам'яті офіційних представників з України.
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Понеділок оголошено у Франції днем національного трауру. Прапори на держустановах будуть приспущені. В середині дня в Єлисейському палаці буде дано обід на честь прибулих в країну лідерів країн і видних політиків.
Колишній президент Жак Ширак помер вдома в оточенні родичів вранці 26 вересня. Він покинув політику після двох термінів перебування на посаді президента країни — з 1995 по 2007 рік. У 2005 році у політика було діагностовано захворювання серцево-судинної системи. У 2016 році його здоров’я різко погіршилось після смерті старшої дочки. Протягом останніх трьох років Ширак не брав участі в офіційних церемоніях, рідко приймав відвідувачів.