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Родичі Ширака заборонили Марін Ле Пен бути присутньою на церемонії його пам'яті

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Родичі померлого в четвер експрезидента Франції Жака Ширака повідомили в неділю лідерці ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен, що її присутність на церемонії пам’яті Ширака є небажаною. Про це повідомив телеканал BFM, передає УНН.

Родичі Ширака заборонили Марін Ле Пен бути присутньою на церемонії його пам'яті

Згідно з даними видання, які були отримані від родичів колишнього президента, Марін Ле Пен відмовилася від своїх планів прийти в понеділок у паризький собор Сен-Сюльпіс, де пройде заупокійна служба, а також громадянська церемонія в пам’ять про Жака Ширака.

Як повідомило агентство France Presse, родичі Ширака в суботу дізналися зі ЗМІ, що Марін Ле Пен має намір з’явитися в соборі Сен-Сюльпіс. Надалі вони повідомили, що прийти на церемонію пам’яті Ширака — це особисте право Марін Ле Пен, однак вони не хотіли б її там бачити. Французький декрет від 1989 року щодо проведення громадських церемоній визначає категорії осіб, які мають у своєму розпорядженні правом бути на них запрошеними. У цьому списку фігурують депутати Національних зборів — а Марін Ле Пен входить до складу нижньої палати парламенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ле Пен отримувала гроші від росіян, які мають вплив і в Україні

Колишній президент Жак Ширак помер вдома в оточенні родичів вранці 26 вересня. Він покинув політику після двох термінів перебування на посаді президента країни — з 1995 по 2007 рік. У 2005 році у політика було діагностовано захворювання серцево-судинної системи. У 2016 році його здоров’я різко погіршилось після смерті старшої дочки. Протягом останніх трьох років Ширак не брав участі в офіційних церемоніях, рідко приймав відвідувачів.

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