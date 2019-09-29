Родственники Ширака запретили Марин Ле Пен присутствовать на церемонии его памяти

Согласно сведениям издания, полученным от родственников бывшего президента, Марин Ле Пен отказалась от своих планов прийти в понедельник в парижский собор Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба, а также гражданская церемония в память о Жаке Шираке.

Как сообщило агентство France Presse, родственники Ширака в субботу узнали из СМИ, что Марин Ле Пен намерена появиться в соборе Сен-Сюльпис. В дальнейшем они сообщили, что прийти на церемонию памяти Ширака — это личное право Марин Ле Пен, однако они не хотели бы ее там видеть. Французский декрет от 1989 года относительно проведения общественных церемоний определяет категории лиц, которые располагают правом быть на них приглашенными. В этом списке фигурируют депутаты Национального собрания — а Марин Ле Пен входит в состав нижней палаты парламента.

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Бывший президент Жак Ширак скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны — с 1995 по 2007 год. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года Ширак не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.