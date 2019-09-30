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Франция подтвердила присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака

Киев • УНН

 • 14374 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Восемь десятков лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции Жака Ширака, которая состоится уже сегодня, в понедельник. Об этом сообщил в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец, передает УНН.

Франция подтвердила присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака

В Париж на торжественную церемонию прибудут президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель, а также, в частности, президент России Владимир Путин. Также во французскую столицу направляются премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Грузии Саломе Зурабишвили, глава правительства Венге Виктор Орбан и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В Париж приедет и князь Монако Альбер II.

На церемонии в парижском соборе Сен-Сюльпис будут присутствовать король Иордании Абдалла II и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Церемонию памяти, которая будет проходить в присутствии близких и родственников Ширака, возглавит президент Франции Эммануэль Макрон. В храме будут находиться премьер-министр страны Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат французского парламента, лидеры ряда французских партий.

Будут широко представлены политики эпохи Ширака, как французские, так и иностранные. Среди них - бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший президент США Билл Клинтон и бывший глава афганского государства Хамид Карзай. Из бывших президентов Франции в Сен-Сюльпис прибудут Николя Саркози, Франсуа Олланд, Валери Жискар д'Эстен.

Пока неизвестно о присутствии на церемонии памяти официальных представителей из Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственники Ширака запретили Марин Ле Пен присутствовать на церемонии его памяти

Понедельник объявлен во Франции днем национального траура. Флаги на госучреждениях будут приспущены. В середине дня в Елисейском дворце будет дан обед в честь прибывших в страну лидеров стран и видных политиков.

Бывший президент Жак Ширак умер дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. В течение последних трех лет Ширак не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

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