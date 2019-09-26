У Франції оголосили національний день скорботи у зв’язку зі смертю Жака Ширака
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон хотів би, щоб французи віддали належне президенту (1995—2007) Жаку Шираку, який сьогодні помер. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Елисейського палацу.
“Елисейський палац відкриє свої двері у четвер, 26 вересня 2019 року з 9 години вечора, з тим, щоб бажаючі могли висловити свої співчуття”, — сказано у повідомленні.
Вхід буде через вулицю Фобур Сент-Оноре, 55.
Понеділок, 30 вересня, оголошений національним днем скорботи. Урочисте прощання із Жаком Шираком відбудеться в понеділок, 30 вересня о 12:00 в церкві Сен-Сюльпіс.
Нагадаємо, колишній президент Франції Жак Ширак помер на 87-му році життя.