Во Франции объявили национальный день скорби в связи со смертью Жака Ширака

"Елисейский дворец откроет свои двери в четверг, 26 Сентября 2019 с 21.00 вечера, с тем, чтобы желающие могли выразить свои соболезнования", - говорится в сообщении.

Вход будет через улицу Фобур Сент-Оноре, 55.

Понедельник, 30 сентября, объявлен национальным днем скорби. Торжественное прощание с Жаком Шираком состоится в понедельник, 30 сентября в 12:00 в церкви Сен-Сюльпис.

Напомним, бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни.