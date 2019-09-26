Во Франции объявили национальный день скорби в связи со смертью Жака Ширака
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы французы отдали должное президенту (1995-2007) Жаку Шираку, который сегодня умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
"Елисейский дворец откроет свои двери в четверг, 26 Сентября 2019 с 21.00 вечера, с тем, чтобы желающие могли выразить свои соболезнования", - говорится в сообщении.
Вход будет через улицу Фобур Сент-Оноре, 55.
Понедельник, 30 сентября, объявлен национальным днем скорби. Торжественное прощание с Жаком Шираком состоится в понедельник, 30 сентября в 12:00 в церкви Сен-Сюльпис.
Напомним, бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни.