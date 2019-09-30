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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 14342 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Посол України візьме участь у похоронах Жака Ширака

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Посол України у Франції Олег Шамшур візьме участь у церемонії пам’яті колишнього президента Франції Жака Ширака, що відбудеться сьогодні. Про це кореспонденту УНН повідомили у посольстві.

Посол України візьме участь у похоронах Жака Ширака

“Пан Посол представляє Україну”, — повідомили в посольстві.

Дипломати зауважили, що, за наявною інформацією, у церемонії від України візьме участь лише посол.

Як писав УНН, Франція підтвердила присутність 80 іноземних лідерів на похоронах Ширака. Церемонію пам’яті, що проходить в присутності близьких і родичів Ширака, очолить президент Франції Еммануель Макрон.

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