Посол України візьме участь у похоронах Жака Ширака
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Посол України у Франції Олег Шамшур візьме участь у церемонії пам’яті колишнього президента Франції Жака Ширака, що відбудеться сьогодні. Про це кореспонденту УНН повідомили у посольстві.
“Пан Посол представляє Україну”, — повідомили в посольстві.
Дипломати зауважили, що, за наявною інформацією, у церемонії від України візьме участь лише посол.
Як писав УНН, Франція підтвердила присутність 80 іноземних лідерів на похоронах Ширака. Церемонію пам’яті, що проходить в присутності близьких і родичів Ширака, очолить президент Франції Еммануель Макрон.