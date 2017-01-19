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Посол Украины в США посетит инаугурацию Д.Трампа

Посол Украины в США посетит инаугурацию Д.Трампа

Киев • УНН

 • 12074 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Церемонию инаугурации избранного президента Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Да, конечно. Уже отправили ему приглашение. На инаугурацию приглашают только на уровне послов", - сказала представительница ведомства, отвечая на вопрос, придет ли посол в США В.Чалый на церемонию инаугурации нового главы США.

Заметим, что Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в инаугурации Д.Трампа.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, однако праздничные мероприятия начинаются уже 19 января.

Кроме того, сообщалось об усиленных мерах безопасности. По словам представителей службы безопасности Белого дома, в этом году заявок от СМИ на трансляцию инаугурации поступило в 5 раз больше, чем обычно. К тому же, существует опасность, связанная с интернет-атаками недоброжелателей Д.Трампа, поэтому безопасность будут обеспечивать в усиленном режиме.

Как сообщали УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований - это больше, чем кто-либо из его предшественников.

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