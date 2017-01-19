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Посол України в США відвідає інавгурацію Д.Трампа

Посол України в США відвідає інавгурацію Д.Трампа

Київ • УНН

 • 12074 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Церемонію інавгурації обраного президента Дональда Трампа відвідає Посол України у США Валерій Чалий. Про це кореспонденту УНН повідомили у Посольстві України у Сполучених Штатах Америки.

"Так, звісно. Вже надіслано йому запрошення. На інавгурацію запрошують тільки на рівні послів", – сказала представниця відомства, відповідаючи на запитання, чи прийде посол США В.Чалий на церемонію інавгурації нового очільника США.

Зауважимо, що Президент України Петро Порошенко не братиме участь в інавгурації Д.Трампа.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня, однак святкові заходи розпочинаються вже 19 січня.

Крім того, повідомлялося про посилені заходи безпеки. За словами представників служби безпеки Білого дому, цьогоріч заявок від ЗМІ на трансляцію інавгурації надійшло у 5 разів більше, як зазвичай. До того ж, існує небезпека, пов’язана із інтернет-нападами недоброзичлиців Д.Трампа, тому безпеку будуть забезпечувати у посиленому режимі.

Як повідомляли УНН, новообраний президент США Дональд Трамп зібрав на свою інавгурацію понад 100 мільйонів доларів приватних пожертвувань — це більше, ніж будь хто з його попередників.

Українські Національні Новини

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