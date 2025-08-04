Посол Украины осудил высказывания польского депутата относительно лозунга "Слава Украине"

Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил недопустимое использование лозунга "Слава Украине" депутатом Сейма Романом Фрицем, который назвал этот лозунг нацистским. Об этом Боднар написал в Facebook, передает УНН.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Польша показала истинную силу солидарности. Благодаря поддержке народа Польши миллионы украинцев нашли убежище от российской агрессии, а Украина получила первую военную помощь. Мы помним и глубоко ценим эту поддержку, которая не знала границ и не зависела от политических взглядов - она действительно стала одним из факторов нашей стойкости. В то же время, в Украине с большим удивлением и беспокойством восприняли высказывание одного депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, в недопустимой форме упомянул официальный национальный лозунг нашего государства - "Слава Украине"