Посол Украины осудил высказывания польского депутата относительно лозунга "Слава Украине"
Киев • УНН
Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил действия депутата Сейма Романа Фрица, который назвал лозунг "Слава Украине" нацистским. Боднар подчеркнул, что этот лозунг является символом национального духа и обороны Украины.
Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил недопустимое использование лозунга "Слава Украине" депутатом Сейма Романом Фрицем, который назвал этот лозунг нацистским. Об этом Боднар написал в Facebook, передает УНН.
С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Польша показала истинную силу солидарности. Благодаря поддержке народа Польши миллионы украинцев нашли убежище от российской агрессии, а Украина получила первую военную помощь. Мы помним и глубоко ценим эту поддержку, которая не знала границ и не зависела от политических взглядов - она действительно стала одним из факторов нашей стойкости. В то же время, в Украине с большим удивлением и беспокойством восприняли высказывание одного депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, в недопустимой форме упомянул официальный национальный лозунг нашего государства - "Слава Украине"
По его словам, под лозунгом "Слава Украине" украинские военные идут в бой, защищая свою землю от российского агрессора, отстаивая независимость своего государства, а также безопасность Европы, в частности, Польши.
Лозунг "Слава Украине" является символом национального духа, достоинства, единства и обороны Украины. Во всем мире "Слава Украине" - это распространенный способ выражения поддержки суверенитета Украины и героизма ее народа. Сегодня этот лозунг стал символом несокрушимости перед российской агрессией и объединяет людей в мире, которые поддерживают Украину в ее борьбе. А для нас, украинцев, он имеет такое же глубокое значение и вызывает такое же большое уважение, как для поляков лозунг "Niech żyje Polska". Хочу напомнить, что этот лозунг неоднократно звучал в стенах Верховной Рады Украины и вызывал только положительные эмоции
Он подчеркнул, что в Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики, а спекуляции вокруг лозунга "Слава Украине" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ошибочными и неоправданными.
Контекст
Депутат Сейма Польши Роман Фриц резко отреагировал на то, что одна из депутаток во время дебатов завершила свое выступление словами "Слава Украине".
"Здесь мы имели пример позорного поведения - бандеровского и нацистского. В польском Сейме таких вещей еще не было. Это как если бы здесь кто-то закричал "Sieg Heil!" Это позор", - заявил Роман Фриц.
Напомним
В Польше хотят вернуть визовый режим с Украиной. Сейчас на этом настаивают польские спецслужбы и полиция.