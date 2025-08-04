Посол України засудив висловлювання польського депутата щодо гасла "Слава Україні"
Київ • УНН
Посол України в Польщі Василь Боднар засудив дії депутата Сейму Романа Фріца, який назвав гасло "Слава Україні" нацистським. Боднар підкреслив, що це гасло є символом національного духу та оборони України.
Посол України в Польщі Василь Боднар засудив неприпустиме використання гасла "Слава Україні" депутатом Сейму Романом Фріцом, який назвав це гасло нацистським. Про це Боднар написав у Facebook, передає УНН.
З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Польща показала справжню силу солідарності. Завдяки підтримці народу Польщі мільйони українців знайшли прихисток від російської агресії, а Україна отримала першу військову допомогу. Ми пам’ятаємо й глибоко цінуємо цю підтримку, яка не знала кордонів і не залежала від політичних поглядів - вона справді стала одним із факторів нашої стійкості. Водночас, в Україні з великим подивом і занепокоєнням сприйняли висловлювання одного депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який, на відміну від багатьох інших польських парламентарів, у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло нашої держави - "Слава Україні"
За його словами, під гаслом "Слава Україні" українські військові йдуть у бій, захищаючи свою землю від російського агресора, боронячи незалежність своєї держави, а також безпеку Європи, зокрема, Польщі.
Гасло "Слава Україні" є символом національного духу, гідності, єдності та оборони України. У всьому світі "Слава Україні" - це поширений спосіб вираження підтримки суверенітету України та героїзму її народу. Сьогодні це гасло стало символом незламності перед російською агресією й об’єднує людей у світі, які підтримують Україну в її боротьбі. А для нас, українців, воно має таке ж глибоке значення й викликає таку ж велику шану, як для поляків гасло "Niech żyje Polska". Хочу нагадати, що це гасло неодноразово звучало в стінах Верховної Ради України і викликало лише позитивні емоції
Він наголосив, що в Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки, а спекуляції навколо гасла "Слава Україні" з намаганням прив’язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими.
Контекст
Депутат Сейму Польщі Роман Фріц різко відреагував на те, що одна із депутаток під час дебатів завершила свій виступ словами "Слава Україні".
"Тут ми мали приклад ганебного поводження - бандерівського і нацистського. У польському Сеймі таких речей ще не було. Це ніби тут хтось би закричав "Sieg Heil!" То ганьба", - заявив Роман Фріц.
Нагадаємо
У Польщі хочуть повернути візовий режим з Україною. Наразі на цьому наполягають польські спецслужба та поліція.