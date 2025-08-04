Посол України засудив висловлювання польського депутата щодо гасла "Слава Україні"

Посол України в Польщі Василь Боднар засудив неприпустиме використання гасла "Слава Україні" депутатом Сейму Романом Фріцом, який назвав це гасло нацистським. Про це Боднар написав у Facebook, передає УНН.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Польща показала справжню силу солідарності. Завдяки підтримці народу Польщі мільйони українців знайшли прихисток від російської агресії, а Україна отримала першу військову допомогу. Ми пам’ятаємо й глибоко цінуємо цю підтримку, яка не знала кордонів і не залежала від політичних поглядів - вона справді стала одним із факторів нашої стійкості. Водночас, в Україні з великим подивом і занепокоєнням сприйняли висловлювання одного депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який, на відміну від багатьох інших польських парламентарів, у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло нашої держави - "Слава Україні"