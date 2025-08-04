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Польща розглядає повернення візового режиму для України: стала відома причина

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Польські спецслужби та поліція виступають за повернення візового режиму з Україною. Це пов'язано із затриманням громадянина України за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці нападу.

Польща розглядає повернення візового режиму для України: стала відома причина

У Польщі хочуть повернути візовий режим з Україною. Наразі на цьому наполягають польські спецслужба та поліція. Про це заявив віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак, передає УНН.

Деталі

Неофіційно, поліцейські та служби хотіли б повернення безвізового режиму з багатьма країнами, зокрема з Україною, але політики з картелю PiS-PO-PSL-Left, за час від часу участю PL2050, ігнорують їхні голоси з таких питань та не забезпечують достатніх коштів чи інструментів для контролю масової, мультикультурної імміграції з пострадянського простору, який є природним, російськомовним мисливським угіддям для російських військових та цивільних служб

- йдеться в повідомленні.

Як повідомили польські ЗМІ, причиною для розгляду такої ініціативи затримання 21 липня 36-річного громадянина України. Його звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами та у підготовці нападу на об’єкти інфраструктури Польщі.

Нагадаємо

У Польщі 39-річний офіцер Центрального бюро розслідувань поліції, перебуваючи напідпитку, погрожував українському таксисту в Радомі. Йому пред'явлено звинувачення у погрозах кримінального характеру, що ґрунтувалися на національній приналежності.

Євген Устименко

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