В Польше хотят вернуть визовый режим с Украиной. Сейчас на этом настаивают польские спецслужбы и полиция. Об этом заявил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак, передает УНН.

Детали

Неофициально, полицейские и службы хотели бы возвращения безвизового режима со многими странами, в частности с Украиной, но политики из картеля PiS-PO-PSL-Left, при время от времени участии PL2050, игнорируют их голоса по таким вопросам и не обеспечивают достаточных средств или инструментов для контроля массовой, мультикультурной иммиграции с постсоветского пространства, которое является естественным, русскоязычным охотничьим угодьем для российских военных и гражданских служб - говорится в сообщении.

Как сообщили польские СМИ, причиной для рассмотрения такой инициативы стало задержание 21 июля 36-летнего гражданина Украины. Его обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами и в подготовке нападения на объекты инфраструктуры Польши.

Напомним

В Польше 39-летний офицер Центрального бюро расследований полиции, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал украинскому таксисту в Радоме. Ему предъявлено обвинение в угрозах криминального характера, основанных на национальной принадлежности.