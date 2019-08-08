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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101632 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 102303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131163 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141075 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128345 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131017 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153231 просмотра

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Посол и представители ВМФ Украины приняли участие в мероприятиях к годовщине агрессии РФ против Грузии

Посол и представители ВМФ Украины приняли участие в мероприятиях к годовщине агрессии РФ против Грузии

Киев  •  УНН

 • 12028 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Начальник Пограничной полиции Грузии Темур Кекелидзе и директор департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии в Поти возложили венки к Мемориалу погибших при исполнении обязанностей в ходе российско-грузинской войны 2008 года, пишет УНН со ссылкой на Первый канал Грузии.

Память героев также почтили посол Украины в Грузии Игорь Долгов, мэр муниципалитета Поти Гоча Курдгелия и заместитель председателя сакребуло Поти Акакий Дарджания.

В память героев, погибших в Августовской войне, сотрудники Береговой охраны спустили венки в Черное море. На мероприятии присутствовали члены семей погибших, а также представители посольства и ВМФ Украины.

В 2008 году в результате российско-грузинской войны инфраструктура и флот Береговой охраны и ВМФ Грузии были частично уничтожены.

В результате агрессии российских оккупационных сил на базе в Поти погибли 5 военных моряков: капрал Звиад Барбакадзе, капрал Темур Пичхаия, капрал Звиад Датуашвили, Георгий Гвинджилия, капитан-лейтенант Теймураз Читадзе, 35 моряков были ранены.

Как отмечал УНН, в Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ.

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