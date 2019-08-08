Посол и представители ВМФ Украины приняли участие в мероприятиях к годовщине агрессии РФ против Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Начальник Пограничной полиции Грузии Темур Кекелидзе и директор департамента Береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии в Поти возложили венки к Мемориалу погибших при исполнении обязанностей в ходе российско-грузинской войны 2008 года, пишет УНН со ссылкой на Первый канал Грузии.
Память героев также почтили посол Украины в Грузии Игорь Долгов, мэр муниципалитета Поти Гоча Курдгелия и заместитель председателя сакребуло Поти Акакий Дарджания.
В память героев, погибших в Августовской войне, сотрудники Береговой охраны спустили венки в Черное море. На мероприятии присутствовали члены семей погибших, а также представители посольства и ВМФ Украины.
В 2008 году в результате российско-грузинской войны инфраструктура и флот Береговой охраны и ВМФ Грузии были частично уничтожены.
В результате агрессии российских оккупационных сил на базе в Поти погибли 5 военных моряков: капрал Звиад Барбакадзе, капрал Темур Пичхаия, капрал Звиад Датуашвили, Георгий Гвинджилия, капитан-лейтенант Теймураз Читадзе, 35 моряков были ранены.
Как отмечал УНН, в Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ.