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У Грузії приспустили державні прапори в знак 11-ї річниці агресії РФ

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе і глава парламенту Арчіл Талаквадзе в четвер відвідали братське кладовище Мухатгверді на околиці Тбілісі і поклали квіти до могил солдатів, які загинули під час російської агресії серпня 2008 року. Про це повідомили в прес-службі глави уряду, пише УНН з посиланням також на Перший канал місцевого телебачення.

“Сьогоднішній день є великим болем для нас, невиліковною раною. Я схиляюся перед пам’яттю наших героїв”, — сказав Бахтадзе.

Пам’ять загиблих солдатів також вшанували глава МЗС, міністр оборони, глава МОЗ, міністр з охорони навколишнього середовища та сільського господарства та інші члени грузинського уряду.

З ночі на четвер за розпорядженням прем’єр-міністра в зв’язку з 11-ми роковинами серпневих подій приспущені прапори над будівлею адміністрації уряду, президентським палацом, парламентом та іншими адміністративними будівлями.

За даними грузинської сторони, в результаті збройного конфлікту в 2008 році загинули 407 осіб, 169 з яких були військовослужбовцями, 14 — співробітниками МВС, а 224 — цивільні особи. Постраждали і отримали поранення понад 1,7 тисячі осіб.

Нагадуємо, Україна зробила заяву до 11-х роковин збройної агресії Росії проти Грузії.

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