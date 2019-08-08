У Грузії приспустили державні прапори в знак 11-ї річниці агресії РФ

“Сьогоднішній день є великим болем для нас, невиліковною раною. Я схиляюся перед пам’яттю наших героїв”, — сказав Бахтадзе.

Пам’ять загиблих солдатів також вшанували глава МЗС, міністр оборони, глава МОЗ, міністр з охорони навколишнього середовища та сільського господарства та інші члени грузинського уряду.

З ночі на четвер за розпорядженням прем’єр-міністра в зв’язку з 11-ми роковинами серпневих подій приспущені прапори над будівлею адміністрації уряду, президентським палацом, парламентом та іншими адміністративними будівлями.

За даними грузинської сторони, в результаті збройного конфлікту в 2008 році загинули 407 осіб, 169 з яких були військовослужбовцями, 14 — співробітниками МВС, а 224 — цивільні особи. Постраждали і отримали поранення понад 1,7 тисячі осіб.

Нагадуємо, Україна зробила заяву до 11-х роковин збройної агресії Росії проти Грузії.