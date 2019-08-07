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Україна зробила заяву до 11-х роковин збройної агресії Росії проти Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило солідарність Грузії та засуджує дії РФ у зв’язку з 11-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою МЗС України, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією війну проти Грузії, розпочату 07 серпня 2008 року, триваючу незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію”, — йдеться в заяві.

У МЗС висловили солідарність та підтвердили непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії, та зауважили, що поділяють необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права та підтримують мирну ініціативу Грузинського уряду “Крок до кращого майбутнього”.

“Досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Російської Федерації проти України у лютому 2014 року. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжити вживати консолідованих заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії”, — підкреслили у дипвідомстві.

“В ці дні ми разом з Грузією сумуємо за жертвами війни, віддаючи їм шану пам’яті, та поділяємо з усім Грузинським народом біль непоправних втрат”, — додали в МЗС.

Як повідомляв УНН, раніше Україна закликала Росію вивести війська з окупованих територій Грузії.

Українські Національні Новини

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