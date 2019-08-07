Украина сделала заявление в 11-ю годовщину вооруженной агрессии России против Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность Грузии и осуждает действия РФ в связи с 11-й годовщиной вооруженной агрессии России против Грузии. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины, передает УНН.
“Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию”, — говорится в заявлении.
В МИД выразили солидарность и подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и отметили, что разделяют необходимость мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права и поддерживают мирную инициативу Грузинского правительства “Шаг к лучшему будущему”.
“Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта решила ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года. Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить принимать консолидированные меры, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России”, — подчеркнули в дипведомством.
“В эти дни мы вместе с Грузией скорбим по жертвам войны, отдавая им дань памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль невосполнимых утрат”, — добавили в МИД.
Как сообщал УНН, ранее Украина призвала Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии.