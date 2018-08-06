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Україна закликала Росію вивести війська з окупованих територій Грузії

Україна закликала Росію вивести війська з окупованих територій Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна закликала Росію вивести війська з окупованих територій Грузії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Так, зазначено, що 8 серпня 2018 року виповнюється 10 років з початку прямої збройної агресії Російської Федерації проти Грузії. Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.

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"Закликаємо Російську Федерацію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій", - йдеться у повідомленні.

Також Україна звертається до посередників Женевських міжнародних дискусій – ЄС, ОБСЄ, ООН і США та всієї міжнародної спільноти продовжити докладати зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-грузинського конфлікту.

Раніше Грузія виступила в ЄСПЛ зі звинуваченнями РФ в загибелі мирних жителів під час серпневої війни.

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